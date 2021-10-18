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虎豹潭落水意外 黃珊珊：還無法百分百說公司違法

中央社 / 台北18日電
台北市副市長黃珊珊。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
台北市副市長黃珊珊。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

虎豹潭落水意外目前造成4死2失蹤。北市副市長黃珊珊今天說，天大地方自然文化有限公司有登山嚮導業及休閒服務業登記，活動有保險及發票，行為上還無法百分百說違法。

天大地方自然文化有限公司透過臉書，號召民眾前往新北市雙溪區虎豹潭參加活動，途中遇大雨溪水暴漲，其中2名大人和4名孩童經「梳子壩」橫渡北勢溪時被湍急溪水沖走，已釀4死2失蹤。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會時，媒體提問相關調查進度。

副市長黃珊珊回應，天大地方自然文化有限公司登記的是登山嚮導業與休閒服務業，營業樣態也沒有固定場址、建物，不適用短期補習班規定，因此回到商業登記準則之下；而因為有合法登記，該公司帶隊至山林「行為上來說，我們還沒有辦法說一定是百分之百違法」。

黃珊珊舉例，一般商業行為如坊間遊學公司或體驗社團招生、收費，沒有違法的問題，但要看去的地方與從事的行為做事實認定。以此次事件來看，若天大地方是想辦溯溪活動，就要送地方政府核備，但計畫看起來並非如此、而是去山裡健行，這部分正在釐清，檢察官也還在偵訊。

黃珊珊表示，這次活動天大地方有開發票，也有保旅平險，等有初步調查結果，北市府會就營業樣態釐清。

黃珊珊說，這樣的體驗活動很多，可能是中央有規範但無細則導致疏漏，北市正在盤整哪些活動需要強度高一點的規範，考慮訂細則或請中央訂專法，也請各局處清查有沒有跟天大地方合作過。

副市長蔡炳坤則表示，今天為事發後首個上課日，罹難學生的學校校長對全校安心談話，教育局並對班導師、同學、任課老師等進行輔導及協助，希望把對師生影響降到最低。

蔡炳坤說，4名死者遺體都已回到第二殯儀館，殯葬規費、臻愛樓塔位費用全免，對傷者也都採用一案一社工關懷服務。

溺水 黃珊珊

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