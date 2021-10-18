虎豹潭落水意外發現女童雨衣和鞋子 消防加強搜索

新北市虎豹潭落水意外已釀4死，尚有15歲陳姓少女和8歲劉姓女童失蹤，搜救人員今天上午找到粉紅色雨衣和一只童鞋，經家人確認後為劉姓女童的衣物，消防已在附近河域加強搜索。

新北市政府消防局災害搶救科長蕭柏桓在泰平市民活動中心前進指揮所接受媒體聯訪表示，今天搜索分為11個點、9大區域，由於溪流相較前幾天來得清澈，且水勢沒有像昨天如此湍急，有利於搜索2名失蹤者。

蕭柏桓指出，搜救人員上午10時24分在距離落水點20多公里的烏嘴長潭發現一只女童鞋，約4分鐘後，在落水點附近找到粉紅色雨衣，消防局會持續在附近水域加強搜索。

此外，北勢溪中段從六和橋到北勢溪古道直到畚箕湖，由於沒有道路可以通過，特搜人員穿著激流救生衣下水，以漂流方式往下游逐步搜索，以加快搜索效率，其中有些涵洞卡住許多漂流木和樹枝，潛搜人員攜帶重裝備到涵洞內搜索，目前每個涵洞都已搜尋過，並未發現失蹤者。

蕭柏桓表示，上午並申請2架次空勤總隊直升機，在北勢溪事故點到新店碧潭流域實施全空域搜尋，同時搭配6架空拍機在流域分段搜索，希望能有好消息。

天大地方自然文化有限公司透過臉書（Facebook）專頁「大方體驗自然」，號召民眾前往新北市雙溪區虎豹潭，參加自然體驗營活動，16日由公司股東蘇姓女子帶隊，有16名大人和15名孩童共31人參加。

當天下午4時許，一行人返程途中遇大雨溪水暴漲，其中2名大人和4名孩童經「梳子壩」橫渡北勢溪時被湍急溪水沖走，截至昨天為止，已尋獲4具遺體，尚有2人失蹤。