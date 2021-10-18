虎豹潭落水意外尚有2失蹤 消防、空勤持續搜索

新北市虎豹潭落水意外，截至昨天失蹤6人中已找到4名死者，消防局不放棄任何希望，今天上午投入309名人力持續搜索，空勤總隊直升機也在上午10時5分從松山機場起飛到場支援。

天大地方自然文化有限公司透過臉書（Facebook）專頁「大方體驗自然」，號召民眾前往新北市雙溪區虎豹潭，參加自然體驗營活動，16日由公司股東蘇姓女子帶隊，有16名大人和15名孩童共31人參加。

當天下午4時許，一行人返程途中遇大雨溪水暴漲，其中2名大人和4名孩童經「梳子壩」橫渡北勢溪時被湍急溪水沖走，截至昨天為止，已尋獲4具遺體，尚有15歲陳姓少女和8歲劉姓女童失蹤。

消防局昨天動員256人投入搜救，今天提高到309人，並出動18艘救生艇及6部空拍機持續展開搜救，人力部署在9大區塊，主力集中在尋獲失蹤者的六和橋河段和落水點附近。

市長侯友宜一早到設在泰平市民活動中心前進指揮所視察搜索部隊後，也前往一旁壽山宮拜拜，除祈求媽祖保佑搜救人員平安外，也能順利找到2名失蹤者。

侯友宜在泰平市民活動中心接受媒體聯訪表示，搜索已超過38小時，一定要在黃金時間內找到2名失蹤者，今天分為9大區塊、11個搜索點動員，尤其昨天找到失蹤者的搜索點更加動員人力，希望能盡快找到2名失蹤者。

侯友宜表示，一早他特別到河道查看，只有微雨能見度比較好，加上沒有像前幾天溪水湍急情形，今天的搜索情況會比前兩天好一點，市府會全力以赴，期待會有好的結果。