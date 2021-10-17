虎豹潭落水案 基隆地檢署裁定帶隊師20萬元交保

新北市雙溪區虎豹潭6名體驗營學員遭洪水沖走，已尋獲4名死者。基隆地檢署今晚說，帶隊蘇姓老師訊後依過失致死罪嫌裁定新台幣20萬元交保並限制住居，死者遺體已發還家屬。

新北市政府警察局瑞芳分局今天通知天大地方自然文化有限公司董事張姓男子、股東涂姓女子和負責帶隊同樣也是股東的蘇女前往警局應訊，警方在製作關係人筆錄後，經請示基隆地方檢察署檢察官，張男和涂女兩人已請回，蘇女則在晚間移送地檢署複訊。

負責統合指揮的基隆地方檢察署主任檢察官陳映蓁晚間接受中央社記者電訪表示，帶隊的蘇姓老師晚間到地檢署接受複訊，訊後依過失致死罪嫌裁定20萬元交保，同時限制住居。

陳映蓁指出，檢方在意外發生的第一時間就已成立專案小組，目前尋獲確認的4名死者已在晚間完成相驗，遺體也發還家屬進行後事處理，至於還沒找到的部分，一旦尋獲也會儘快做處理。

陳映蓁指出，至於是否有人員涉嫌刑事責任，已由專案小組積極調查，同時由員警調取活動資料，並同步傳喚相關人員了解事件經過，若涉及刑事責任，需要查扣不法所得，地檢署都會依法處理，目前正在積極釐清，查證相關案情。

台北某民間機構昨天下午在雙溪區虎豹潭舉辦活動，卻遇到山區大雨溪水暴漲，參加活動的31人（16大15小），有6人落水，截至今天晚間6時許，已陸續尋獲4人遺體，尚有2人下落不明。新北市消防局持續召集警義消及民間救難團體、空拍機隊持續搜救。