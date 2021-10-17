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及時抓住河岸樹枝！虎豹潭女童落水狂吹哨冷靜獲救

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及時抓住河岸樹枝！虎豹潭女童落水狂吹哨冷靜獲救

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市雙溪區虎豹潭昨天發生6人被暴漲溪水沖走意外，1名女童冷靜自救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區虎豹潭昨天發生6人被暴漲溪水沖走意外，1名女童冷靜自救。記者邱瑞杰／翻攝

新北市雙溪區虎豹潭昨天發生6人被暴漲溪水沖走意外，消防局今天找到4名死者，2人仍失蹤。意外發生後，1名女童及時抓住樹枝，踩住大石自救。當地還有名國中生目睹大人、小孩落水求救，返家拿繩子想救人，但回現場2人已被沖走。

民間機構「大方體驗自然」招募31人16日前往新北市雙溪區虎豹潭活動，其中6人經「梳子壩」橫越北勢溪時被洪流沖走，其中4人已尋獲，均死亡，另有2人失蹤。

意外發生後，1名男子抱著女童跑進太平派出報案求救，據了解，女童也落水，所幸及時抓住河岸樹枝，又踩到水中岩石，站穩腳跟，並從包包中拿出哨子吹哨獲救。

當地國二學生周昌諺昨天在虎豹潭古道前土地公廟，聽到下方溪流對面有人在呼救，仔細一看，遠方有名男子被沖走，公廁下方則有名女童，趴在石頭附近呼救。他趕緊衝回家拿繩子，並請家人報警，但回到現場時，2人已被河流沖走。他說，如果步道旁有階梯讓他下去，一定能救到女童。

新北市雙溪區虎豹潭昨天發生6人被暴漲溪水沖走意外，1名女童冷靜自救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區虎豹潭昨天發生6人被暴漲溪水沖走意外，1名女童冷靜自救。記者邱瑞杰／翻攝
國二學生周昌諺昨天看到有人落水，衝回家拿繩子想救人但已來不及。記者邱瑞杰／翻攝
國二學生周昌諺昨天看到有人落水，衝回家拿繩子想救人但已來不及。記者邱瑞杰／翻攝

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