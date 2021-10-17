及時抓住河岸樹枝！虎豹潭女童落水狂吹哨冷靜獲救

新北市雙溪區虎豹潭昨天發生6人被暴漲溪水沖走意外，消防局今天找到4名死者，2人仍失蹤。意外發生後，1名女童及時抓住樹枝，踩住大石自救。當地還有名國中生目睹大人、小孩落水求救，返家拿繩子想救人，但回現場2人已被沖走。

民間機構「大方體驗自然」招募31人16日前往新北市雙溪區虎豹潭活動，其中6人經「梳子壩」橫越北勢溪時被洪流沖走，其中4人已尋獲，均死亡，另有2人失蹤。

意外發生後，1名男子抱著女童跑進太平派出報案求救，據了解，女童也落水，所幸及時抓住河岸樹枝，又踩到水中岩石，站穩腳跟，並從包包中拿出哨子吹哨獲救。