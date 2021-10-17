虎豹潭釀悲劇 北市罹難者發2萬元、傷者6千元

新北市雙溪虎豹潭昨天下午發生有體驗營成員遭溪水沖走意外，當中包含台北市的學生，北市府緊急啟動一案一社工的關懷，社會局表示，針對罹難者會提供2萬元慰問金；若有受傷則是6000元慰問金；消保官也提醒，由於舉辦營隊尚未有專法管理，民眾若要參加營隊，應注意主辦是否有投保意外責任險、過程中是否有安全防護措施等。

根據補習及進修教育法，業者應與學生訂定書面契約，明定其權利義務關係，並利用其場址進行廣告或宣傳都需依照各級主管教育行政機關核准。因此，自然體驗看似教育活動，但教育主管機關卻無從行使公權力。

北市教育局副局長陳素慧表示，由於該營隊不屬於補習班性質，戶籍在台北市的學生，目前教育局也透過學校端協助家屬，並派員在現場提供協助替學生輔導。

另外，北市社會局已經啟動一案一社工的關懷，社會局表示，另外此事件倖存及傷亡者，若設籍北市每案（家戶）均會派社會局社工、民政局同仁給予關懷協助，也會幫助罹難者家屬相關後續事宜。

社會局表示，目前仍以第一線救援行動為首要，體驗營大多是家長帶小孩參加，會先從學校體系去做關懷。另外，針對罹難者提供2萬元慰問金，若有受傷給予6000元慰問金，其他未受傷的倖存者，社工也會訪視關懷，如有經濟需求者，也會依家況予以6000元以下急難救助金。

至於家長如何選擇合法的營隊，北市法務局主任消保官楊麗萍表示，針對舉辦營隊尚未有專法管理，未來恐需要有立案程序，否則主管機關有點難釐清，通常營隊活動內容多樣性高，例如，有攀岩、溯溪、室內的講課教學，實在不易定調是體育活動、體育課程，又或是商業活動，民眾若要參加營隊，應注意主辦是否有投保意外責任險、過程中是否有安全防護措施等。