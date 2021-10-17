虎豹潭溺斃男童全身僅剩襪子 隊員不忍脫雨衣包覆護送
新北市雙溪區虎豹潭發生6名體驗自然營隊成員被洪水沖走失蹤意外，消防局特搜大隊今天在六和橋水域發現鐘男和劉姓男童。鐘男下半身被「吸入」攔沙壩孔隙，隊員費了一番力氣才救出。劉男則是隊員以遠距漂流方式尋獲，當時他只剩穿著襪子。特搜大隊組長周祐陞提及隊員脫下雨衣包覆男童，並以肩扛的方式護送，想到早逝生命，也不禁哽咽。
民間機構「大方體驗自然」透過臉書招募16名成人、15名少年和兒童，16日出團前往虎豹潭體驗大自然。一行人昨天下午從北勢溪右岸經「梳子壩」橫越北勢溪時，走在中段的鐘姓男子、陳姓父女、劉姓兄妹和蔡姓女童被洪流沖走。
新北消防人員漏夜搜救沒找到人，今早動員更多人力在北勢溪分區域搜救。周祐陞說，一早6點半有人回報發現有男性困在六和橋下，隊員趕往現場發現是鐘姓男子，已無呼吸心跳。他的下半身被吸入攔沙壩孔隙，水流拉力很強，隊員下潛後，花了一番工夫才救他脫困。
周祐陞表示，要往六和橋下游河段推進搜救時，隊員覺得乘坐船艇搜救速度比較慢，決定改用危險性較高的長距離漂流搜尋。不久在橋的下游約200公尺處，河中靠近左岸的水域看到劉童的身體，腰部被藤蔓纏住，已無呼吸心跳。特搜隊員解救劉童上岸後，有隊員脫下雨衣給他穿上，再抬上救護車送往醫院。
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