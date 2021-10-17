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虎豹潭釀意外6失蹤尋獲4人…主辦方刪照關粉專 北市：列管商業變更登記

虎豹潭6失蹤／2死者尋獲 找到第3名劉姓男童送醫

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市動員人力到北勢溪搜救6名失蹤者，已尋獲3人。記者邱瑞杰／翻攝
新北市動員人力到北勢溪搜救6名失蹤者，已尋獲3人。記者邱瑞杰／翻攝

新北市消防局今早動員警義消前往雙溪區虎豹潭，搜尋昨天傍晚被暴漲溪水沖走的6名遊客，已找到3人，經指認為11歲劉姓男童，已無呼吸心跳，送往基隆長庚醫院。

名為「大方體驗自然」的民眾機構舉辦體驗營，透過臉書招募16名成人、15名少年和兒童，16日出團前往虎豹潭。昨天下午要從北勢溪右岸走「梳子壩」橫越北勢溪時，走在中間的鐘姓、陳姓男子和陳姓少女、劉姓男童和劉姓、蔡姓女童不幸被洪流沖走。

救難人員今早6點半在料角坑河段六合橋下鐘姓男子，8點半多在三水潭水域發現9歲蔡姓女童，2人經送醫急救宣告不治。上午10點半多救難人員又在發現鐘男附近水域發生1名男童，無呼吸心跳，經指認為11歲劉姓男童。

溺水

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