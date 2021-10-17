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虎豹潭釀意外6失蹤尋獲4人…主辦方刪照關粉專 北市：列管商業變更登記

虎豹潭尋獲2遺體 侯友宜：持續擴大搜索

中央社 / 新北17日電

31人昨天到虎豹潭參加體驗營，其中6人遭溪水沖走失蹤，今天上午陸續尋獲45歲鐘男與9歲蔡姓女童遺體，新北市長侯友宜表示，現場持續擴大搜救中。

搜救行動持續進行，新北消防局派遣多名隊員在岸際和車巡方式搜索，目前仍有1名大人、3名小孩失蹤。

侯友宜接受媒體聯訪表示，搜救隊沿著溪流往案發地點梳子壩沿線搜索，水流非常湍急，搜救困難，且梳子壩被水淹沒，不適合在強降雨時通過。

侯友宜指出，上午找到的鐘姓男子是在距離梳子壩6、700公尺位置發現，而女童則是擴大搜索在第4個搜索點找到，兩人都失去生命跡象。

侯友宜說，山區雨勢仍然不小，溪水非常湍急，目前已動用560名警消及15個救生艇、5架空拍機增援救災能量，會分7個搜索點搜尋，迅速找到失蹤者。

侯友宜指出，目前救生艇在湖面還可以，但在湍急的溪流很難發揮功能，所以必須靠大批人力沿著溪流兩邊搜救，「一定要完成任務，把失蹤者逐一找回來。」

溺水

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