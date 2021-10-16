虎豹潭落水6人失聯 新北徹夜搜索把握黃金72小時

新北市政府消防局長黃德清今天晚上表示，雙溪區虎豹潭民眾落水6人事件，已設置5個搜索點，1個攔截點，將把握搶救黃金時間72小時，徹夜搜救，必要時將擴大搜救範圍。

黃德清今天晚間在設置於雙溪區壽山宮的前進指揮所，接受媒體聯訪說明虎豹潭的落水事件搜救進度。

黃德清表示，失蹤人數為4名孩童、2名大人，目前結合民間團體與社區搜救隊的力量，一共設置5個搜索點與1個攔截點。

他說，搜索點分別設置在發生失足落水事故地點的下游、周邊步道、水潭，沿路投入76名人力全力搜救。目前在每一個點設置燈光照明搜救，爭取搶救黃金時間72小時，並連夜搜索。

有媒體詢問白天時，是否會改變搜索方式。黃德清說，如果這些搜索點與攔截點還是無法找到人，明天一早會擬定搜索勤務計畫，研擬是否要擴大搜索點。

這起戶外課程落水意外，帶隊的蘇姓老師向警消調查人員指出，這是自然體驗課程，由社區朋友自主相約出遊上課。今天規劃的行程路線是，經過「蘇子壩」以後，往虎豹潭古道行走，欲前往太平21號，但途中因遇到大雨想要回頭折返，前方的孩童雖然有大人帶隊，但過程中仍有人不慎跌入溪中。

稍早，新北市長侯友宜接受媒體聯訪時表示，初步調查，這場活動是由某間大自然體驗公司舉辦的活動。

新北市政府教育局副局長劉明超晚間告訴中央社記者，新北市永和國小有1名學童失聯，校長已經趕抵現場，瞭解學童安危與搜救進度，也給予家長必要的協助。

學生在課外戶外活動牽涉安全與危機意識，劉明超說，對於學生的自救能力，新北的學校都有實施學生游泳與自救能力教學，並結合市府消防局辦理水域安全宣導。

劉明超表示，放假前夕、畢業典禮時，都會多次叮嚀學生假期間要注意水域及遊憩安全。教育局也會利用「新北校園通APP」、社群網站等各式管道，提供學校及民眾水域安全相關資訊。