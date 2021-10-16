虎豹潭6人落水失蹤 侯友宜現場坐鎮指揮：搜救優先後續究責

雙北地區多名家長與學生今天到虎豹潭參加體驗營時，遇大雨折返途中有多人落水、失聯。新北市長侯友宜說，目前以搜救為主，後續應了解主辦單位是否有相關證照及做好行前評估。

110年全國運動會開幕式晚間在新北市登場，侯友宜在結束開幕式後立刻趕往雙溪區虎豹潭關心搜救狀況。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，稍早已到安置地點關心獲救的大人與小孩，目前25人都平安，將在了解事實經過後，再讓其返回家中。相關調查會持續進行，目前先以現場搶救為優先。

侯友宜指出，初步調查，這場活動是由某間大自然體驗公司舉辦，參與的家長與學生都是網路報名，每學期收費新台幣1600元，共有7堂自然體驗課，今天是其中一堂課，當中有許多是台北市、新北市的民眾，失蹤的6人中，5人為台北市人、1人為新北市人。

侯友宜表示，舉辦活動的公司有招募、收費行為，後續應釐清公司是否擁有相關證照，行前有否做好相關評估，現階段先以現場搶救為主，提醒民眾，到大自然環境體驗前應做好氣候評估及相關準備，若有任何狀況都不要冒險。

據新北市政府消防局掌握資訊，這起落水失蹤事件是由民眾在網路報名，在戶外進行大自然體驗課程，下午要往虎豹潭古道前往太平21號，途中遇到下大雨，一群人折返，前方的孩童雖有大人帶著，但仍有人疑不慎跌入溪中。

新北市消防局表示，目前掌握共6人失聯，包括劉姓男童（11歲）、劉姓女童（8歲）、蔡姓女童（9歲）、陳姓女孩（15歲）、陳姓男子（48歲）與鐘姓男子（45歲）。原受困在虎豹潭對岸的13人，已脫困抵達安全地點。