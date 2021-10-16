76行者陳修將浪子回頭卻涉殺女友 彰化鄰居訝異

76行者召集人陳修將涉嫌殺害女友胡女，檢方聲押今天獲法院裁准；陳修將曾經營賭場、應召站，出獄後因妻子鼓勵投入修復遺體工作從事公益，鄰居聽到陳修將涉殺人案都很訝異。

記者今天前往陳修將位在彰化和美鎮的住處，但陳修將的妻子、女兒不在家，住處大門深鎖無人回應，鄰居們聽到陳修將涉嫌殺人的消息都很訝異。

擔任「76行者遺體美容團隊」召集人的陳修將，日前和女友胡女住進埔心鄉1間汽車旅館，陳修將在汽車旅館和胡女發生爭執，徒手拉胡女頭髮，讓胡女頭部撞及重物致死，檢察官認為陳修將涉犯殺人重罪，有串供滅證之虞，昨天深夜向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見，法院今天早上裁准。

陳修將和妻子、女兒住在彰化縣和美鎮，也在和美鎮開設禮儀公司，胡女則為禮儀公司員工，而陳修將在接受網路廣播節目時訪談時提及年輕時曾有一段荒唐的過去，除了經營賭場、應召站，也曾入獄服刑。

陳修將入獄時也在獄中鬧事，後來接受教誨師勸導，父親來探監時，陳修將也向父親承諾不會再犯，出獄後在妻子鼓勵下投入修復遺體工作，加入76行者遺體團隊從事公益。

陳修將曾在接受中央社記者訪問時說，76行者遺體美容專業修復團隊由殯葬業者組成，曾在澎湖空難、高雄氣爆等重大意外時修復死者遺體，他們一共服務76名罹難者，因此取名「76行者」，大家默契都很好，主要是希望往生者能夠尊嚴離開。