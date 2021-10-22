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城中城大火住民求拍照追憶 受困寵物貓救出待認領

中央社 / 高雄22日電

高雄城中城大火讓住民頓失家園，有住民拜託鄰居幫忙拍照「只要能看一眼就感覺家還在」；另警方近日搜索時也在大樓找到一隻倖存寵物貓，幸健康無虞，目前正在協尋飼主當中。

高雄城中城大樓惡火造成46死43傷，也將家園燒得滿目瘡痍，市府社會局社工這幾天除在場設站進行一對一服務，也和警察陪同住民返家拿重要物品。

由於整棟大樓停電，電梯停擺，社工每天都需一層一層爬上樓，每人一天約要爬4到5趟11層樓樓梯，也有人拜託鄰居幫忙拍房子照片，「只要能看一眼照片，就能感覺家還在」。

社會局今天下午發布新聞稿指出，許多住民在警察和社工陪同下，由社工拿著手電筒走在城中城漆黑通道裡，地上到處都是積水，每步都伴隨踩到雜物碎片聲響，有住戶走進家裡不禁哽咽「都變成這樣了」。一路上專業社工也藉陪伴撐起住民傷痕累累的心。

一名受傷住民因無法步行上樓。拜託同層樓鄰居幫忙看一下房子拍照，他說沒什麼重要物品要拿，「但只要能看一眼照片，就能感覺家還在，找回自己曾經住過的點滴回憶」。

另外，大火中經家屬告知已罹難寵物共有18隻，其中包含貓狗和少數寵物鳥，市府與民間寵物殯葬業者19日也在現場舉辦寵物超渡法會。

有住民上樓找不到寵物兔，透過社工協助才知道兔子已經被救出來，另外，警方近日在搜查時更意外發現一隻受困多天倖存寵物貓，目前已交由市府動保處處理，所幸健康狀況無虞，後續將持續協尋飼主，若飼主未出面，將視情況開放認養。

社會局表示，社工目前正陸續協助城中城住民依親或入住安置處所，目前有55戶提出租屋補助申請（半年9萬元），但部分申請人仍需準備證明文件及確認資格。目前已核准31人，之後將盡速撥款，全力協助城中城住民安頓家戶。

高雄城中城 火災

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