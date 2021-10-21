城中城後續藍綠吵翻天 互批眼裡只有政治

國民黨文化傳播委員會今天批評民進黨動員全黨挺台灣基進立委陳柏惟，並質疑民進黨高雄民代不把城中城火警死去市民放心上，眼裡只有政治利益；民進黨則反批國民黨藉機政治鬥爭，消費災難。

國民黨文化傳播委員會今天發新聞稿，批評民進黨動員全黨挺陳柏惟1人，做法荒腔走板，讓陳柏惟罷免案惹更多爭議。

國民黨發言人江怡臻並質疑，綠營高雄民代根本不把因為大火死去的市民放在心上，眼裡只有滿滿的政治利益，不見悲天憫人之心。

民進黨高雄市黨部今天也發新聞稿回擊，反批國民黨政治鬥爭、消費災難。民進黨高雄市黨部執行長楊于謙說，當各界忙於安置災民、救治傷患與悼念罹難者，國民黨從中央黨部、立院及議會黨團就迫不及待藉機政治鬥爭，意圖消費災難，獲取政治利益。

民進黨高雄市黨部表示，城中城火警後，從總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌到高雄市長陳其邁都非常關切，民進黨立委也協助政府全力善後、撫卹及安置，並推動修法，避免類似事件重演。

民進黨高雄市黨指出，反觀國民黨從案發至今，不斷藉城中城悲劇做政治操作，開記者會謾罵抹黑，杯葛議事進行，成為災後復原最大絆腳石；楊于謙呼籲國民黨停止政治鬥爭，協力包括修法在內的善後工作，才能贏得市民尊重。