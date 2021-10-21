城中城大火3陸配罹難 陸委會：家屬已陸續抵台
高雄市「城中城」火警釀46死，其中有3名陸配罹難。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，來台奔喪的陸籍家屬已於18日獲發來台證件，目前已有家屬陸續入境。
大陸委員會21日下午舉行線上例行記者會，邱垂正應詢時作上述表示。
他也提到，高雄市政府已對外說明，會對陸籍親屬來台的機票、住宿、喪葬，以及防疫計畫做最妥適的安排。陸委會特別感謝高雄市政府的大力協助。
邱垂正表示，海峽交流基金會秘書長詹志宏以及陸委會副主委吳美紅22日將會南下參加罹難者的公祭，並慰問陸配家屬。
高雄鹽埕區「城中城」社區14日凌晨發生大火，造成46人死亡。3名不幸罹難陸配分別為已在台設籍的吳姓陸配，及尚在依親居留期間的林姓陸配，兩人在台均無其他親屬；第3名周姓陸配則已在台設籍。
高雄市政府方面近日向中央社表示，林姓陸配的家屬已委託台灣前夫處理後事；另外2人的家屬會在海基會、陸委會及高雄市政府協助下，來台處理後事。
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