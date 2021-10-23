火場逃生迷思大破解！火災別再躲浴室

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「火災」話題的網路聲量表現，帶您了解常見的火場逃生五大常見迷思網路聲量排行。

發生火災時，如何在第一時間正確逃生極為重要，然而，卻常見民眾對於火場逃生有許多迷思，如「優先向上逃生？」、「躲在浴室最安全？」等，究竟這些迷思錯在哪裡？你是不是也有一樣的迷思呢？

火災切記「不要往上跑」 「躲進浴室」不一定最安全

觀察近三個月「火災」的相關話題討論，可發現聲量最高的火場迷思是民眾認為發生火災時「應向上逃生」，然而，有網友對此迷思表示「煙一秒上升的速度，比人往上跑的速度還快，千萬不要往上跑，除非你住地下室」。內政部消防署也特別對此作出回應，表示火災逃生原則為「向下逃生」，只要在樓梯間未見煙霧，就可繼續往下逃生，但若樓梯間出現濃煙，應待在原樓層，並尋找相對安全的避難位置。

而發生火災時「躲進浴室最安全？」也是常見的迷思之一。根據消防署說明的火災避難原則，民眾「千萬不可躲在浴室」，一方面是許多浴室無對外窗逃生，另方面也因多數浴室的門和天花板多為塑膠材質，遇高溫不僅容易燒穿、變形，且難以阻絕濃煙。許多網友聽聞之後都表示「一定要跟長輩講，不然很多老人都以為待在浴室最安全」，希望民眾能多教育長輩相關知識，以免憾事發生。

火場逃生五大常見迷思網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

除此之外，逃生時是否該「保持開門降溫」以及「搭電梯逃離火場」等迷思，也透過消防署公布的避難原則一一破解。首先，民眾逃生時，若情況許可，應「隨手關門」，將火勢侷限於一處，使火勢不易延燒到其他地方，藉此降低火勢蔓延的速度，方便其他人逃生。而火警發生時，也應避免搭乘電梯，因消防員在火場搶救時，為避免人員觸電，電梯的供電系統將可能會做斷電處理。搭乘電梯逃生不僅可能會受困於電梯中，且火場濃煙將可能滲入電梯內，直接威脅梯內人員的生命安全，多數網友也對此表示「希望大家觀念能夠正確，火災發生時走樓梯才是對的」等。

10月中旬發生的高雄「城中城」大火事件，造成多人罹難，除了令全台民眾重新檢視弱勢族群的居住環境外，相關單位也再度重申火場逃生的注意事項，希望能避免憾事再度發生。而我們除了替罹難者哀悼外，也應重新審視自己是否有正確的逃生觀念，才能在意外來臨時，能夠臨危不亂、隨機應變。

除此之外，逃生時是否該「保持開門降溫」以及「搭電梯逃離火場」等迷思，也透過消防署公布的避難原則一一破解。首先，民眾逃生時，若情況許可，應「隨手關門」，將火勢侷限於一處，使火勢不易延燒到其他地方，藉此降低火勢蔓延的速度，方便其他人逃生。而火警發生時，也應避免搭乘電梯，因消防員在火場搶救時，為避免人員觸電，電梯的供電系統將可能會做斷電處理。搭乘電梯逃生不僅可能會受困於電梯中，且火場濃煙將可能滲入電梯內，直接威脅梯內人員的生命安全，多數網友也對此表示「希望大家觀念能夠正確，火災發生時走樓梯才是對的」等。

10月中旬發生的高雄「城中城」大火事件，造成多人罹難，除了令全台民眾重新檢視弱勢族群的居住環境外，相關單位也再度重申火場逃生的注意事項，希望能避免憾事再度發生。而我們除了替罹難者哀悼外，也應重新審視自己是否有正確的逃生觀念，才能在意外來臨時，能夠臨危不亂、隨機應變。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》