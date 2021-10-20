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F-16A演習返航發現機身兩處破裂 空軍司令部這麼說

城中城罹難陸配家屬來台奔喪 市府單設家祭靈堂

中央社 / 高雄20日電

高雄城中城火警今天頭七，已有1名罹難陸配家屬抵台，由防疫計程車接送入住防疫旅館。高市府將單獨設家祭靈堂，陸配家屬可坐防疫計程車前往家祭靈堂，送親人最後一程。

城中城大火共造成46人罹難、41人輕重傷，其中有3名陸配罹難。今天高雄市立殯儀館舉行城中城火警罹難者頭七法會，並將於22日舉行公祭。高市府研考會表示，基於防疫規定，陸配家屬無法參加公祭，市府將單獨設置家祭靈堂，讓家屬可坐防疫計程車到靈堂停留2小時，與親人道別。

國民黨高雄市議員陳若翠今天發布新聞稿表示，今天周姓罹難者的子女自江西來台，經安排防疫計程車搭載入住防疫旅館。

陳若翠表示，吳姓罹難者家屬明天也將從福建來台；另林姓罹難者在福建的家人因防疫關係不來台，委託其前夫代為處理。

陳若翠說，陸配家屬在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間遭逢失親之痛，又要千辛萬苦來台，「死者為大、來者是客」，她將心比心，會盡自己最大力量，協助人生地不熟的家屬，為這些同樣熱愛台灣的陸配辦好人生最終大事，完成家屬心願。

高雄城中城 火災 陸配

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