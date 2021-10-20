質疑「球員兼裁判」高雄藍營議員提案設城中城調查小組

高雄城中城大火造成46人不幸罹難，國民黨高市議會KK政線擔憂市府行政調查小組恐有「球員兼裁判」之嫌，今天在議會提案成立「城中城火災專案調查小組」。提案人陳麗娜表示，法院進行法律責任調查，調查小組要比照高雄氣爆、慶富案調查事故原因與責任，釐清高雄市府有無行政疏失。

民進黨團幹事長黃文益表示，針對重大事故進行專案調查是議會的權責，倘若成立調查小組有助於進一步查明、釐清事實，民進黨團並不反對，也盼相關調查能本於客觀、中立，勿流於政治操作。

國民黨籍高市議員陳麗娜提案成立「城中城火災專案調查小組」，李眉蓁與鍾易仲連署，3人今天上午在議會開記者會宣布提案，後續由議長曾麗燕召集成立。陳麗娜說，法律上面的責任調查由法院進行，市政府進行整個行政調查，議會進行的部分是有關於市政府是否有行政疏失，是否涉及政治責任與國賠問題。

鍾易仲說，未來會爭取國民黨議員連署，以及其他政黨的支持成立專案調查小組，組中立跨黨派小組；城中城大火原因尚未非常明確，有關日常管理，消防、安檢或室內在這個建築物公安檢查，以及管委會成立等問題，市府是不是有責任，設專案小組才能要求市府提供資料，讓證據和事實說話，避免官官相護、上下勾串。

李眉蓁表示，救災告一段落進入究責階段，46條人命真的太冤枉，從氣爆事件可看到，政府的自有檢討總是粉飾太平、帶過略過，到底有沒有裁判兼球員，自己監督自己會不會有成果？所以議會成立氣爆專案小組後才能知道，善款有無不當用途，這次大火也一樣產生許多善款，民間產生很多質疑，市府的行政調查不可能自己監督自己，若涉及國賠需求也會持續追蹤，無論誰當市長都一樣。

陳麗娜提及，目前大火成因不明，坊間流傳質疑都更紛爭引起，竟然小火變成大火，「無論真相是什麼，我們都希望查清楚」，市議會有責任要替民眾了解清楚，才能對這麼多死傷的人有所交代；未來專案小組會邀請專家、學者與律師等專業人士擔任顧問。