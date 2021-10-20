城中城光明面／生還者：原本痛苦想跳樓 一念之間救4人

高雄鹽埕「城中城」大樓大火事件，今天舉為罹難者舉行頭七法會。打零工維生的11樓住戶莊先生，當天在逃生到頂樓的過程中幫助了4人一起逃生，他說，當時痛苦的他一度想直接跳樓，但看到其他老弱無助掙扎，突然覺得自己不能死，可以救一些人！如果不是他，罹難人數可能還會再增加。

光覺心靈文教協會這些天都在城中城發放物資時，常常會看到有火災生還者的啜泣，在發放物資時耐心傾聽每個受災者的故事，鼓勵並安慰他們。40幾歲的莊先生分享當時逃生的驚險，就在一念之間，改變了他與其他4名受災者的人生。

莊先生住在城中城11樓，才剛搬來一個月，以打臨工維生，就遇上這場火災意外。14日那天下班的他特別晚睡，半睡半醒間似乎聞到濃煙味，驚覺不對勁，腳下已是煙霧迷漫，只能從11樓往頂樓跑。他形容，濃煙一直嗆上來，非常難過，感覺自己大概要死在城中城裡了，逃難過程非常慌亂困難，甚至想：如果要被慢慢被燒死嗆死，不如直接跳樓算了！

莊先生說，原本就要放棄求生意志了，可是看到一個人被濃煙嗆到不能行走，在那個當下，他自己暗暗祈禱，如果上天要他活下去，就讓他救活眼前的人吧。有了意念後，他打起精神，硬是拖著這個住戶一起往頂樓避難，沿路上他就一個接著一個，用自己身上的衣服，為其他4人掩摀口鼻，不要吸入太多濃煙，踉踉蹌蹌移動。

「其實我非常害怕！」莊先生跟光覺心靈文教協會工作人員說，但想到自己是現場較年輕、體力較好的，身後4人痛苦的哀嚎，把他拉回現實。他也被濃煙嗆到很痛苦，靠意志力要救這些人，就一直不斷大喊救命、這邊還有人。終於消防隊員發現了這幾名生還者，順利獲救。但只要想到那天火災痛苦的夢魘，他還是非常難受。

歷經這次火災出院後，莊先生覺得對自己比較有信心了，因為似乎有力量可以去幫助別人，還是有些用的。但他至今不敢讓老闆知道他住在城中城、是這次火災的受災者，怕失了打工機會，只是說這幾天身體不舒服，老闆要他好好休息，再等工作機會。光覺心靈文教協會想分享他的故事，他也只願以背影拍照，因為還有很多日子要過下去。