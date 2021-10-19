助城中城家屬法律諮詢 陳其邁全程陪伴

高雄市城中城事件發生後，市長陳其邁天天都到殯儀館和醫院，詢問了解傷者和家屬的需求。市府表示，服務中心設有社工、律師服務櫃台，全力協助受災戶及家屬解決問題。

高雄鹽埕區城中城大樓14日發生大火，造成41人輕重傷，46人死亡。市府社會局今天發布新聞表示，事發後，陳其邁天天都到殯儀館和醫院，詢問了解傷者和家屬的需求。

社會局指出，像是母子相依為命的某住戶，兒子在大火中罹難，老母親受傷住院，家屬非常擔心理賠金的法律繼承問題，陳其邁立刻陪同家屬諮詢律師。

這場火警中年紀最小的傷者8歲女童，和媽媽一起住院養傷5天，今天在社工陪同下出院了。社工陪同安置新住處，穩定母女的生活。小女孩和媽媽一起坐在病床上，聽著社福中心人員詢問協助。社會局提供民間單親家園及安置處所供母女評估選擇。

小女孩的媽媽非常感動，她說，這幾天都有善心人士捐款捐物資，學校也幫了很多忙；老闆更是幫她保留工作，要她安心養傷，等傷好了歡迎隨時上工。她預計安頓好之後，就可以讓女兒回到學校上課。

不僅是社工一對一全力相助，陳其邁同樣也是親力親為。社會局指出，一戶家戶的親屬十分憂心，因為他們的親人是一對相依為命的母子，兒子罹難、媽媽住院，許久未見的前夫突然現身。由於現在正在處理理賠事宜，家屬非常擔心理賠金的繼承問題。

陳其邁了解後，知道現場都有律師駐點諮詢，立刻拉來一張椅子，就坐在家屬身邊旁聽，不時參與討論、協助釐清一些法律繼承的一些爭議，讓家屬好安心。

即便看到前一天已經慰訪過的家屬，陳其邁還是走過去致意，坐下來聽聽市民的心聲，探討老舊住宅的相關問題，家屬也非常肯定陳其邁願意解決問題的決心。

社會局表示，市府團隊在服務中心都設有社工服務中心、律師服務櫃台等，多名社工和律師駐點服務，盡力協助城中城受災戶及家屬各方面的需求。