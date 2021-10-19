2消防員救火受傷 高雄城中城大火傷患達43人

高雄城中城大火，市長陳其邁今天表示，目前在加護病房治療傷者仍有11人，一般病房21人，其餘已出院。另衛生局也表示有2名消防員救火時受傷，幸無大礙，總計傷者達43人。

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨大火造成46死41傷，市長陳其邁今天上午前往高雄市立殯儀館慰問罹難者家屬，並在現場接受媒體聯訪說明傷者狀況。

陳其邁指出，城中城大火傷者現階段在加護病房有11名民眾，一般病房有21人，昨天出院的則有4人，其餘則是案發當天或先前已經出院。

陳其邁說，昨天有前往醫院加護病房探視傷者，也與主治醫師和專家醫療小組等保持聯繫，目前傷者恢復情況都還不錯，其中1人則希望能在呼吸照護部分，提供更有效方式加速復原。

另外，衛生局簡任技正潘炤穎也向中央社記者表示，經瞭解另有2名消防員在救火時受傷，其中1人傷勢較輕預定今天可出院；另1人則是救火時造成腿部撕裂傷，預計明天將進行傷口清創治療，總計傷者達43人。