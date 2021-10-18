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徹查老舊危樓 內政部：雙北各10餘棟

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

各地方政府轄區內到底有多少危老建築？內政部長徐國勇18日在立院質詢前的媒體聯訪指出，估計台北市應有十多棟像「城中城」一樣嚴重荒廢、急需改善的危老大樓、新北市應數目相近，會將其列為都更第一優先的對象。台北市長柯文哲與新北市長侯友宜也表示，將首先處理、稽查屋齡 30 年以上的老屋，其中台北市約有124棟，新北市有7棟。

徐國勇對媒體指出，目前正請地方政府統計、清查轄區內的危老建築，並分輕重緩急來決定都更優先次序，城中城這類建物是列為需緊急處理的對象，台北、新北、台中，甚至非六度的城市都有類似的大樓，估計台北市應有十多棟、新北市應該數目相近，雙北、台中市這幾天在做消防檢查的，都可能就是要列為緊急處理對象的大樓。

目前台北市府初步盤點發現，屋齡超過30年以上的老舊複合式住宅約有124棟，都將逐一展開消防體檢，且台北市市長柯文哲認為，立院直接修法、要求大樓設置管委會是最直接、快速的辦法。

新北市作為全台都更最有效率的縣市，經盤點則發現轄區內90棟複合式建築中，有其中 7 棟的屋齡超過30年，侯友宜指出，這些老舊建物將優先列入公安與消防安全稽查，消防人員也會前往熟悉搶救部署，若往後消防安檢仍未通過，將強制執行改善措施，如拆除柵欄等。

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高雄城中城 火災

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