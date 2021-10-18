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城中城大火為何釀46死？ 原來樓層防火門全被拆去賣

「城中城」一把火燒出貧窮 立委批社安漏網

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

城中城大火案中生活困苦的 120 戶中，只有 14 戶持有低收入證明！國民黨立委魯明哲於 18 日立院質詢時批評，城中城住民的困苦生活是各界公認的，但社會安全網卻沒照顧到這些族群，要求衛福部檢討「一刀切」的低收入相關規範。時代力量立委邱顯智亦指出，原應提供給弱勢的社會住宅也嚴重不足，無法給這些困苦民眾最基本的生活品質保障。

生活苦卻沒補助

魯明哲 18 日點名衛福部次長石崇良上台受質詢，他首先提問城中城住民中有多少衛福部認證的「低收入戶」、又有多少是被社會安全網「網住」的民眾？對此，石崇良回應，120 戶中共有 14 位低收入戶。魯痛心表示，各界公認最苦最難的 120 戶居然得不到政府幫助，顯見台灣的社會安全網大有問題。

他進一步指出，目前一刀兩切的補助方式並不能因應多元的社會樣態，許多人連戶籍都沒有，遑論申請為低收入戶，且雖內政部報告中指出住民多為弱勢老人，但實際從媒體披露的 55 位個案比例上來看，比例最高的卻是 40 至 64 歲的民眾，佔比 53%，要求衛福部與地方社會局合作、重新審視困苦民眾的生活組成。

對此石崇良回應，未來除內政部清查老舊建物外，衛福部也會連結社會安全網，看有沒有漏網之魚納入列冊，包括獨居、中低收入戶等，但魯再次提醒，台灣苦的不只是現有表列的類型，「漏網之魚遠超過想像。」

社會住宅幫了誰？

邱顯智質詢時則詢問徐國勇，目前台灣的社會住宅數量有多少？徐國勇回應時坦言，台灣的社會住宅進展跟先進國家差很多，第一階段含興建中的案數共四萬多戶，完成建設的僅有兩萬八千多戶。

邱顯智因此批評，衛福部 2016 弱勢社宅需求調查顯示有多達 27萬人需要社會住宅資源，目前台灣的社宅遠遠不足，政府應該要給弱勢民眾安身立命的所在，希望提高民間興建誘因，拉高社會住宅量。

六大改善措施

10 月 14 日高雄城中城大火造成 46 人死亡、41 人受傷，內政部部長徐國勇等 18 日赴立院進行專題報告，並提出六大改善措施。限期完成項目如老舊複合用建築物盤點並全數納管（一個月）、荒廢雜亂空間危險環境清理改善（三個月）、全面加強公安與消防稽查（三個月）等三項。

修法改善事項包括修訂公寓大廈管理條例以強制成立大樓管理組織、強化負荷用途建物共同防火管理及整體避難訓練、推動消防設備人員法立法等三項，其中第三項消防設備人員法已有草案並送立院審議，立法後將完善消防設備師的管理。

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高雄城中城 火災

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