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城中城獲救8歲女童待母康復齊出院 師生送暖帶故事書

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市忠孝國小師長為火災女童準備新的書包、學用品，同班同學也期待女童趕快回到校園。記者徐如宜／攝影
高雄市忠孝國小師長為火災女童準備新的書包、學用品，同班同學也期待女童趕快回到校園。記者徐如宜／攝影

高雄「城中城」大火中年紀最小的傷者8歲張姓女童，是鹽埕區忠孝國小的學生，在大火中獲救送至阮綜合醫院治療。女童復原狀況良好，但媽媽吸入較多濃煙還在觀察，兩人同住一病房。學校表示，因為母女同住一病房，女童也不方便先出院，可能還沒那麼快回到校園，學校已備妥新的書包、課本、學用品等，導師也先帶了些故事書給女童閱讀，轉知全班小朋友對她的關懷與祝福。

8歲張姓女童和媽媽在城中城租屋，大火發生時，媽媽將孩子裹在被子裡逃到陽台待援，女童受到驚嚇、但無外傷，媽媽則有嗆傷，兩人被送到阮綜合醫院救治。

忠孝國小校長楊頌平和女童導師，連著兩天都去探視女童，把班上孩子們製作的慰問小卡送給女童。因為逃災所有的東西都留在家裡，家長會也贊助購置了全新的書包、運動服、文具、課本、背包、餐具袋等，老師將這些物品的照片給女童看，她很開心，也感受到師生的溫暖祝福。

忠孝國小主任邱一晉今天將拿出小朋友們為女童畫的海報，還有買的一些學用品。邱一晉表示，等女童回到校園，學校會提供課業與心理輔導，讓她在覺得安全的環境中學習。

女童已經無恙，原本以為明天周一可以回到校園，但因為她和媽媽住在同一病房，媽媽因為吸入較多濃煙，需要較長的恢復時間，院方表示還要一、兩天，所以母女都康復後再一起出院。師長怕女童在醫院無聊，也帶了一些故事書解悶，班上小朋友等她回校園。

老師也利用此機會教小朋友防災防火，提醒火警發生後，第一時間儘可能逃離現場，萬一跑不出去，就把門關起來、塞住門縫，打開窗戶求救，不要躲在浴室內，趴在地上緩慢呼吸等救援。

高雄城中城 火災

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