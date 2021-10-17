城中城大火 46名罹難者身分全數確認

高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日火警造成46人罹難，高雄地檢署今天表示，目前罹難者身分已全數確認。預計今天除2名陸配外，均可完成開立證書發回遺體。

城中城火警罹難者原本昨天仍有2人身分不明，採集家屬DNA送驗比對，高雄地檢署今天宣布身分確認。

高雄地檢署今天發布訊息表示，城中城火警事故罹難人數目前為46人，2名女子身分未明部分，DNA跟受採驗家屬比對結果昨晚出來，已確認身分，目前死者身分已全數確認。

雄檢表示，先前已開立42件相驗屍體證明書，今天這2件家屬會過來領取，預計今天除2名陸配外，均可完成開立證書發回遺體。

城中城罹難者中有2名陸配，高雄市社會局接受中央社記者訪問表示，2名陸配均會由中國大陸籍親友來台奔喪處理，市府由研考會對口協助。