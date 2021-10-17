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嚇人！才釀46死 城中城大樓1樓今晨又冒陣陣白煙

聯合報 / 記者王慧瑛林保光陳玫伶／高雄即時報導
高雄城中城大樓火災發生在14日凌晨2點54分，4點39分火勢控制，7點17分撲滅。本報資料照片
高雄城中城大樓火災發生在14日凌晨2點54分，4點39分火勢控制，7點17分撲滅。本報資料照片

發生在10月14日凌晨的高雄市城中城大樓火災釀嚴重死傷，今天清晨6點15分左右，在四周守望的高雄市保大警員發現1樓店面內側冒出一陣陣白煙，趕緊通知消防局處理。消防局立即派遣一輛水箱車到場，很快將冒煙處澆熄，情況沒有擴大。消防局長李清秀說，距14日凌晨火災已相隔3、4天，究竟是火災灰燼悶燒，還是有菸蒂等其他新火源，消防局正了解中。

高雄市鼓山消防分隊人車到場後，很快就發現是1樓一家茶葉行內部有書本出現悶燒情況，才冒出陣陣白煙，經噴水灌救很快就控制，消防人員不敢大意，持續仔細查看。消防人員表示，這是火場常見的零星狀況。

城中城大樓火災造成46死41傷悲劇，是高雄有史以來死傷最嚴重火災事件，昨天下午舉辦聯合招魂儀式，場面哀戚。

大樓7至12樓是住宅區域，有120戶，為讓受災戶能返家攜出證件等重要物品，15日取得檢察官同意後，要返家取物者，向前進指揮所登記後，由鹽埕分局警察、社會局人員陪同才可入內。

為避免民眾進出、靠近，鹽埕警分局、警局保大分工，在大樓周邊7個出入口24小時有警力駐守，以確保安全。今天清晨6點15分許，城中城大樓1樓處又冒煙，就是由機警的警察發現，立即反映，經消防局立即處理，情況未擴大，消防局正在確認冒煙原因。

高雄城中城大樓火災發生在14日凌晨2點54分，4點39分火勢控制，7點17分撲滅。本報資料照片
高雄城中城大樓火災發生在14日凌晨2點54分，4點39分火勢控制，7點17分撲滅。本報資料照片
高雄鹽埕區城中城大樓火災釀46死、41傷，是高雄有史以來死傷最慘重的火警，罹難者平均年齡62歲。本報資料照片
高雄鹽埕區城中城大樓火災釀46死、41傷，是高雄有史以來死傷最慘重的火警，罹難者平均年齡62歲。本報資料照片
高雄市政府16日下午在火場辦聯合招魂法會，氣氛哀戚。記者劉學聖／攝影
高雄市政府16日下午在火場辦聯合招魂法會，氣氛哀戚。記者劉學聖／攝影
高雄城中城火災罹難者大部分是嗆傷所致，火警發生在凌晨2點多，大樓住戶幾乎都已熟睡，來不及應變逃生，加上住戶多為長輩，逃生能力較差，造成嚴重死傷。本報資料照片
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高雄城中城大火釀46死41傷，一把火燒出「老人困老宅」等社會問題。本報資料照片
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今天清晨6點15分左右，城中城大樓1樓店面位置內部有冒煙情況，引起一陣緊張，鼓山消防分隊立即出動水箱車到場，目前情況已獲控制。圖／讀者提供
今天清晨6點15分左右，城中城大樓1樓店面位置內部有冒煙情況，引起一陣緊張，鼓山消防分隊立即出動水箱車到場，目前情況已獲控制。圖／讀者提供

高雄城中城 火災

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