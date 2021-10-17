嚇人！才釀46死 城中城大樓1樓今晨又冒陣陣白煙

發生在10月14日凌晨的高雄市城中城大樓火災釀嚴重死傷，今天清晨6點15分左右，在四周守望的高雄市保大警員發現1樓店面內側冒出一陣陣白煙，趕緊通知消防局處理。消防局立即派遣一輛水箱車到場，很快將冒煙處澆熄，情況沒有擴大。消防局長李清秀說，距14日凌晨火災已相隔3、4天，究竟是火災灰燼悶燒，還是有菸蒂等其他新火源，消防局正了解中。

高雄市鼓山消防分隊人車到場後，很快就發現是1樓一家茶葉行內部有書本出現悶燒情況，才冒出陣陣白煙，經噴水灌救很快就控制，消防人員不敢大意，持續仔細查看。消防人員表示，這是火場常見的零星狀況。

城中城大樓火災造成46死41傷悲劇，是高雄有史以來死傷最嚴重火災事件，昨天下午舉辦聯合招魂儀式，場面哀戚。

大樓7至12樓是住宅區域，有120戶，為讓受災戶能返家攜出證件等重要物品，15日取得檢察官同意後，要返家取物者，向前進指揮所登記後，由鹽埕分局警察、社會局人員陪同才可入內。