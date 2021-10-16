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高雄城中城大火招魂 家屬淚憶最後一面竟在吵架

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高雄城中城大火招魂 家屬淚憶最後一面竟在吵架

中央社 / 高雄16日電
高雄城中城大樓火警帶走46條無辜人命，高雄市府今天下午在現場舉行招魂法會，罹難者家屬手捧著香召喚家屬姓名，場面哀戚。聯合報系記者劉學聖／攝影
高雄城中城大樓火警帶走46條無辜人命，高雄市府今天下午在現場舉行招魂法會，罹難者家屬手捧著香召喚家屬姓名，場面哀戚。聯合報系記者劉學聖／攝影

高雄市「城中城」大火釀46死，今天在現場舉行招魂法會。黃姓女罹難者的妹妹重回現場時，痛批大樓環境糟糕；黃女的外甥女哽咽地說，姑姑很照顧大家，但兩人最後一面竟在吵架。

高雄市「城中城」社區14日凌晨大火，帶走46條無辜人命。高雄市政府民政局今天下午2時在火災現場舉行招魂法會，不少罹難者的家屬重返災難現場時難掩傷感，紛紛向在場媒體吐露心情。

一名10樓黃姓女罹難者的外甥女哽咽地說，她平時與姑姑感情不錯，雖然有時會覺得姑姑碎碎念有點煩，但姑姑都很照顧家人。得知噩耗時，她第一念頭是「到底真的假的」；最難過的是，兩人最後一次見面時，她竟是與姑姑吵架。

黃女的妹妹表示，58歲大姊是台大研究所高材生，2年前在房仲介紹下，以新台幣66萬元買下社區內1間約10坪大套房，但入住後不僅房屋四處漏水，且水管外露，大姊曾向社區代表、房仲反映問題但都沒下文。

黃女的妹妹批評，社區代表當時甚至回嗆「我薪水就1萬5000元，你們住戶自己出錢處理」；房仲也置之不理，甚至在案發前1天大姊還在反映房屋漏水問題。

黃女的妹妹說，社區住戶龍蛇混雜，不僅晚上有很多街友在社區喝酒喧譁，也曾看到疑似吸毒用針頭，全家都希望大姊趕快搬走，不料卻發生憾事。

高雄城中城 火災

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