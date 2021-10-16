高醫、阮綜合醫院紛表態 包下城中城大火傷患健保以外醫療費

高雄城中城大火造成46人罹難41人受傷，收治傷患的高雄阮綜合醫院及高雄醫醫學大學旗下附設各醫院，先後表示要吸收傷患健保以外的醫療費用，善盡關懷責任，不過高雄市長陳其邁今早陪同總統蔡英文到各院探視傷患時表示，所有傷者的醫療費用，市府會負責。

城中城大火事件引發社會高度關注，各界紛慷慨解囊捐輸，盼助受災戶度過難關。繼高雄阮綜合醫院表態要吸收一對單親母女健保以外的醫療費用後，高雄醫學大學董事長陳建志今天在校慶典禮也宣布，要承擔傷患健保無法給付的醫療費用，以實際行動扛起高醫大社會責任。

陳建志董事長表示，高雄市日前發生城中城大火事件，高醫大體系醫院除第一時間全力配合高雄市政府搶救傷患外，也無時差在附設中和紀念醫院成立包含醫療、心理與社工的跨專業創傷醫療團隊。為使體系醫院所照顧的傷患能安心就醫，健保無法給付的醫療費用將由高醫大體系醫院負責。

「城中城」大火意外，高雄醫學大學附設中和紀念醫院共收治9名傷患，除1人不治外，尚有7人住院；大同醫院也收治9名病人，尚有7名病人住院治療中。小港醫院收治3人，2人不治，尚有1人住院。阮綜合醫院收治12人。