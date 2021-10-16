高雄城中城大火招魂 家屬哭喊名字場面哀戚

高雄城中城大火造成46人死亡，市府今天帶著家屬重回現場舉行聯合招魂法會，分為佛、道教兩邊同時進行，不少家屬紅著眼眶哭喊死者名字，甚至有人過於激動送醫，場面哀戚。

高雄城中城社區14日大火帶走46條無辜人命，市府民政局今天下午2時在火災現場舉行招魂法會，罹難者家屬陸續從高雄市立殯儀館趕來參加，現場由禮儀社人員布設完成，禮成後家屬捧著牌位搭乘遊覽車前往市殯。

由於工程單位已進駐架起城中城大樓圍籬，儀式改在馬路中間舉行。現場也因應個人宗教信仰分成佛、道教兩邊，道長與和尚分別帶領罹難者家屬進行招魂儀式，府北里長林傳富和鹽埕區長劉文粹也到場。

儀式開始後，不少家屬紅著眼眶拿著香和招魂幡，仰頭看著殘破家園，呼喊家人名字，甚至有受傷未痊癒的民眾穿著病人服前來參與，場面令人鼻酸。

不過，有情緒激動女子因太過悲傷，疑似換氣過度被載到救護車送醫。現場也有民眾不滿涉案黃姓女子目前可能最重被判5年刑期，怒吼「要判死刑」。