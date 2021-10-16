昏迷老婦今早清醒寫下姓名 彰化輪椅女飛奔醫院團圓

高雄城中城大火，死裡逃生的一名身分不明老婦被送往市立大同醫院收在加護病房內插管治療，直至今晨清醒，在醫護人員引導下寫下自己的姓名與身分證號，才確認身分，原來她是家人焦急尋找的失聯老母親，她行動不便的女兒昨午還在火災現場向前總統馬英九請求協尋，今早一獲知母親還健在，馬上從彰化南下高雄飛奔探視，母女在病塌前「團圓」，喜極而泣。

81歲黃姓老婦獨居在城中城7樓，火災後失聯，她住彰化的女兒林姓婦人這兩天心急如焚，連著幾天都南下高雄，穿梭在醫院及殯儀館間找尋母親下落，但各醫院名單都查不到，昨天還在火災現場請求前總統馬英九協助。

林女這兩天焦急萬分，心裡已做最壞打算，結果今早接獲警方通報，失聯的母親被送治在市立大同醫院加護病房，她馬上帶著女兒搭高鐵南下，與阿姨結伴到醫院探視，據醫護人員轉述，林女見到母親時喜極而泣，告訴母親「我找您好多天」，病塌上插管無法言語的黃婦，也流下兩行淚。

包括大同院長傅尹志、副院長洪仁宇等醫護看到這幕母女團圓的情景，都感動萬分，加護病房主任張旭良詢問黃婦，來探視的是女兒嗎？黃婦都能點頭答覆，意識恢復清醒。

院方表示，黃婦當日送醫身分不明，一度還被另一床家人錯認，直到今早她恢復意識，寫下自己的身分證號及姓名，才確認身分，但她可能年邁又虛弱，寫字歪扭，醫護人員看了半天才拚湊出正確的姓名，趕緊通報家人指認。回復知覺的黃婦，還比手畫腳要女兒回失事現場，幫她取回鑰匙等物。

林女事後受訪表 ，母親昏迷大約兩天，有吸入性嗆傷，也吸入些一氧化碳，雖無法清楚說話，但可以透過寫字來溝通。她說，昨天本來抱著最壞打算去到殯儀館，但今天得知母親平安無事，內心平復許多，這段時間也會多陪陪在醫院的母親。