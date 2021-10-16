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害46命最重只判5年？城中城受災戶炸鍋：活人、死人都不服氣

議員踢爆北市府拿違建標租 批「收違建不義之財」

城中城大火市府捐1月薪資 家屬氣：我捐1年換你死2個

聯合報 / 記者邱奕能陳弘逸／高雄即時報導
有家屬直說「我捐1整年，換你死2個」，親人的逝去不是金錢可以衡量、彌補的。記者邱奕能／攝影
有家屬直說「我捐1整年，換你死2個」，親人的逝去不是金錢可以衡量、彌補的。記者邱奕能／攝影

高雄城中城大樓惡火奪46條人命，高雄市長陳其邁率市府一級局處首長捐出1月薪資，有家屬直說「我捐1整年，換你死2個」，親人的逝去不是金錢可以衡量、彌補的。

有家屬說，過去城中城還繁華時，阿公就購入做為投資，後來父親與胞弟同住在城中城大樓中，大火發生，他早上8點就到達，一路找遍醫院、殯儀館，到晚上8點多才找到，2人都不幸罹難。

昨高雄市長陳其邁、副市長等一級局處首長，共44人捐出一月薪資，為傷者與罹難者家屬盡一份心力。另外，總統蔡英文、副總統賴清德也以個人名義捐出1月薪資。

「捐錢有什麼用」該名家屬認為，「你捐1個月，我死2個；那我捐1整年，換你死2個」，親人的逝去不是金錢可以衡量的。

「城中城」大樓無情大火，奪46條人命。昨家屬陸續指認罹難者遺體，剩7具未指認。今天下午2點將在現場招魂，預計4點儀靈到市立殯儀館景行廳安放。

高雄市立殯儀館景行廳。記者邱奕能／攝影
高雄市立殯儀館景行廳。記者邱奕能／攝影

高雄城中城 火災

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