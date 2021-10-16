「豆花姨」無收入 46條命如何償 檢清查名下財產

高雄城中城大火釀成46死、41傷，大火前在一樓茶具行空房的黃女、郭男被控涉案，黃女經檢方聲押禁見獲准，郭男6萬元交保，檢警持續追查其他證據補強。另，為避免黃女脫產，已行文相關單位清查黃女名下財產；不過，黃目前無收入，辦案人員擔心黃名下財產價值恐不高，即使法院判賠，預估她也無償還能力。

檢警調查，郭姓男子（52歲）、黃姓婦人（51歲）時常窩在城中城1樓「海祿堂」骨董行後的空屋，13日深夜11時許，郭男載黃婦回城中城後騎機車離開，獨留黃婦在空屋；黃婦疑似在屋內點沉香驅蚊，離開時卻沒熄滅火源，直接把香爐、鐵罐等包起來扔到垃圾桶，餘燼引燃房內的沙發，火勢從空屋內先悶燒，再往屋外蔓延，隨後整棟陷入火海。

檢方昨天上午複訊後，傍晚認為黃婦涉嫌重大，依過失致死、失火燒燬住宅罪向法院聲押禁見，深夜高雄地院裁定羈押，黃婦離開地檢解送至看守所時，被問到「冤不冤枉」，連點兩次頭默認，郭男因案發前2小時已離開現場，涉案情節較輕，以6萬元交保。

黃婦在偵詢時，對於如何將未熄滅的沉香丟棄在房內，說詞反反覆覆，對於案發前狀況避重就輕；目前可以確認起火點是在黃婦待的空房內，而根據監視器畫面影像，黃也是最後一個離開該間房間者，但起火原因還要進一步釐清，檢警下一步將持續補強證據力，擴大約詢目擊證人、報案者。

法界人士指出，若無法證明黃婦蓄意或預謀縱火，僅能依過失致死罪量刑，這條罪責最高刑期僅5年，公共危險的失火部分也是1年以下，黃婦雖背負46條人命，可能最重僅面臨5年以下徒刑。

由於事涉46條人命，未來衍生受難者民事求償等問題，檢方已行文相關單位清查黃婦名下財產，若有財產將扣押，避免她脫產。但根據昨天初步了解，黃女目前無收入，辦案人員認為黃婦即使有財產，價值應該不高，即使法院判賠，預估她也無能力償還。

目前犯罪被害人保護協會，已先針對死傷者家屬發放5000元慰問金，城中城大火被害者家屬可以申請犯罪被害人補償金，死者家屬最高上限210萬，只要是直系血親和配偶都可申請，傷者的部分則要依傷勢狀況等進行評估，最高上限為180萬元。