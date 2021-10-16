城中城大火 內政部長徐國勇捐1個月所得

高雄「城中城」社區大火，造成46人死亡、41人輕重傷，面對這起嚴重火災事件，繼蔡英文總統、副總統賴清德皆以個人身分分別捐出1個月所得，據了解，內政部長徐國勇也要以個人身分捐出1個月所得。

城中城大火引起各界對老舊複合式建物關注，內政部已發函要求各地方政府即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，並依據原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法，研擬應改善項目暨落實執行分類分期改善計畫，維護公共安全。

對於老舊大樓建物，營建署每年對各地方政府進行執法成效督考，其中包括依據公寓大廈管理條例第55條輔導條例施行前老舊大樓成立管理組織之績效蒐集；依據今年最新統計資料，全台屬於條例施行前已興建完成七樓以上建築物且尚未成立管理組織的建築物，約有8506棟；內政部除將繼續督促地方政府強化辦理相關輔導機制外，並將研議修法將特定建築物列為優先輔導對象，強制要求地方政府必須積極介入。

另外，為強化複合用途建築物共同防火管理及整體避難訓練要求，內政部已提出消防法第13條修正案，明定共同防火管理人之定位、遴用方式、訓練課程內容與資格，並將施工中消防防護計畫提升至法律位階。另為完善消防設備師(士)管理，有效確保公共場所消防安全設備能維持正常運作，業已提出消防設備人員法草案，目前正由立法院審議。