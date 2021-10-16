亂丟沉香釀46死 感到冤枉？大火女嫌連點兩次頭

高雄城中城大樓火警釀成46死、41傷，黃姓婦人將沉香餘燼亂仍，造成大火，檢警偵詢時卻前後供述矛盾、與現場鑑識跡證不符，並有逃亡、勾串證人及滅證之虞，15日晚間6時向法院聲押禁見，深夜11時許，高雄地院裁定准押禁見；深夜11時40分許，黃婦步出雄檢解送至高雄看守所，被問到會不會感到冤枉，黃連兩次頭，上警車時還向戒護警方說「謝謝」。

高雄地院表示，黃婦經法官訊問後雖否認有過失致死等犯行，但依卷內相關事證，足認她前後供述內容不一，且與他證人所證不符，有勾串證人之虞。

另，法官審酌她現無收入，日後面臨巨額賠償，恐使被告生逃亡動機，是有逃亡之虞，本案造成多人死傷，考量所為對社會治安危害程度，及個人人身自由利益兩相權衡後，認有羈押必要，諭知羈押，並禁止接見通信。

黃婦羈押庭開了約1個多小時，法官裁定羈押後，由鹽埕分局警方派專責警力解送至高雄第二監獄的看守所，黃離開地檢署時低頭不說話，媒體問她「會不會感到冤枉」，黃婦連點兩次頭，步上警車後，黃還向員警說了「謝謝」。