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城中城大火2陸配罹難 高市府允協助家屬來台認領

中央社 / 15日電

中國央視報導中國民眾要求尋找高雄城中城住戶，社會局表示，46名罹難者中確認有2名陸配，1人已由中國家屬委託台灣親友認領，1人將由中國籍女兒來台認領，市府也將協助。

據中國中央電視台報導，有1名旅居海外的中國觀眾聯絡央視駐台記者，指自己表姐就住在昨天凌晨發生大火的高雄「城中城」大樓內，但一直未能取得聯繫，希望幫忙尋人。

高雄市政府社會局今天下午接受中央社記者訪問表示，城中城救出已確認身分死傷者中，有2名陸配，且均已離婚恢復單身，其中1人由中國家屬委託其前夫認領並處理後續喪葬事宜，另1人經台灣友人確認身分後聯繫上其中國籍女兒，女兒將來台認領及處理後事。

社會局表示，市府將基於防疫及人道考量協助罹難者中國籍女兒盡快抵台處理後事，也將與其他罹難者親屬一樣獲得市府全力協助後事及慰問。

另外，目前除了2名陸配外，尚未有其他國籍外配或移工。

針對城中城大火造成傷亡，中國大陸官方14日傍晚以「大陸方面」名義透過中國國務院台灣事務辦公室表示，大陸有關方面高度關切，國台辦與大陸海峽兩岸關係協會向事故罹難民眾表達深切哀悼，並向受傷民眾和相關人員家屬表達誠摯慰問。

「城中城」大樓14日凌晨大火，經過搶救共找出87人，其中46人死亡，41人輕重傷。據評估火勢發生在1至6樓，7樓以上多是被濃煙灌入導致嚴重死傷。

高雄城中城 火災

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