城中城受傷住戶趕回家拿手機 衝對面超商買啤酒喝壓驚

高雄城中城大樓火警，滿目瘡痍，綽號「澎湖大仔」的住戶許姓男子，昨天從7樓屋內獲救送醫，他今天在醫院窩不住，跑到城中城，上樓拿手機，一下樓就在對面超商買瓶啤酒猛灌下肚，慶祝自己重生。

高雄市政府昨晚起，雇工在城中城門面搭起鷹架，今天準備圍上布幕，避免建物崩落傷人。

住大樓7樓的許姓男子昨天獲救，今天中午跑出醫院，趕到火場，看到城中城滿目瘡痍，不斷慶幸自己獲救。

他要向火場前的民政局人員說，想要進屋子收拾家裡的東西，後來由民政局人員陪同，進7樓拿出他的手機。