棲身之處沒了...五旬婦急尋落腳處「還有房子可租嗎？」

高雄鹽埕區城中城大樓失火，釀成46死、41傷。58歲黃姓婦人，昨凌晨起床吃宵夜，返家時大樓已陷入火海，她今天拍胸安慰自己「真的很幸運」；但大樓封鎖，黃婦家當都在8樓套房，失去棲身之所，昨晚在公園度過傷痛一夜，有鄰居看到黃婦處境，眼眶泛紅拍肩安慰，「肚子餓了，我那還有飯吃」，讓黃婦當場落淚。

以零工維生的黃婦，3個多月前才從大寮搬到城中城大樓，昨天凌晨1時許，她因肚子餓，起床下樓到附近的小吃攤吃點宵夜，深夜返家時發現大樓一樓陷入火海，她當場嚇得不敢上樓，火勢撲滅後，整樓46死，她因為吃宵夜躲過一劫，心還有餘悸，「如果我沒下樓，今天可能就不會站在這裡了」。

火災後市府下令整棟封鎖，禁止住戶進入，黃婦當時出門僅帶小錢包，身上家當只剩一只提袋，昨天苦無棲身之所，深夜跑到鄰近的公園，找個躺椅度過傷痛一夜，「沒想到有一天會因為大火，淪落到公園睡覺」。

黃婦說，城中城大樓租金便宜，一個月她只要繳3千多塊，租屋押金低，才選擇租在這裡；很多鄰居都跟她一樣，不是獨居就是有疾病，不然就是工作收入低，選擇租金低廉的城中城入住，「大家都是苦命人啦」。

打零工維生的黃婦，因疫情工作斷斷續續，扣除租金後縮衣節食還能勉強度日，如今碰到火警，家沒了，她形容是「苦上加苦」，碰到人就問「家裡還有沒有空屋出租」、「我很好相處」、「拜託有房子讓我租一下」，場面令人鼻酸。

有鄰居看到黃婦現身火場旁，急著上前安慰，看到黃婦處境忍不住落淚，「我家還有便當，我拿一個給你」、「我幫你問看看還有沒有空屋」，收下便當、泡麵後，黃一度落淚，「真的很感恩」。