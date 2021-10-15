城中城大火毀了家！阮綜合醫院決定吸收一對單親母女醫療費

高雄城中城大火事件引發社會關注，高雄市長陳其邁偕機關首長捐出一月所得外，收治12名傷患的阮綜合醫院，今也決定吸收一對母女傷患的醫療費，善盡一份心意。

城中城大火造成46死，41傷，高市府全面啟動人力善後，市長陳其邁為協助傷亡民眾度過難關，也偕3位副市長、秘書長、副秘書長及市府33位一級機關首長（含空大校長），共41人捐出一個月薪資所得，盼為傷者與罹難者家屬盡一份心力。

陳其邁同時也號召市民發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬之經濟支持。