城中城大火釀46死！陳其邁捐一月所得 公布銀行、郵局捐款帳戶

高雄城中城大火後，高雄市政府發動捐一個月所得助災後重建，捐款名單包括高雄市長陳其邁在內，3位副市長、秘書長、副秘書長及33名市府一級機關首長等41人。

高雄市政府也號召市民發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活與社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬經濟支持。

欲捐款民眾可採以下兩種方式：

（一）銀行匯款：

戶 名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

（二）郵局劃撥

戶 名：高雄市政府社會局

帳 號：42219427

二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。

三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐(電話:07-3373372)。

企業捐款部分，目前已有兆豐慈善基金會捐300萬、大雅廚具捐100萬元。民進黨高雄市黨部及黨部主委趙天麟各捐20萬元至高雄市政府社會局專戶，協助傷者後續生活。