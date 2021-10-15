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城中城大火釀46死！陳其邁捐一月所得 公布銀行、郵局捐款帳戶
高雄城中城大火後，高雄市政府發動捐一個月所得助災後重建，捐款名單包括高雄市長陳其邁在內，3位副市長、秘書長、副秘書長及33名市府一級機關首長等41人。
高雄市政府也號召市民發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活與社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬經濟支持。
欲捐款民眾可採以下兩種方式：
（一）銀行匯款：
戶 名：高雄市政府社會局社會救助金專戶
帳 號：高雄銀行公庫部102103031319
（二）郵局劃撥
戶 名：高雄市政府社會局
帳 號：42219427
二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。
三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐(電話:07-3373372)。
企業捐款部分，目前已有兆豐慈善基金會捐300萬、大雅廚具捐100萬元。民進黨高雄市黨部及黨部主委趙天麟各捐20萬元至高雄市政府社會局專戶，協助傷者後續生活。
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