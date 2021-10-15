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城中城火場驚險逃生！76歲長者趴地吸微弱空氣待援 成功獲救

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
城中城屋主陳先生去醫院探視住在10樓的76歲姐夫，火災當時趴在地上利用微弱的空氣等候救援，消防隊員最後破窗救出。記者徐如宜／攝影
城中城屋主陳先生去醫院探視住在10樓的76歲姐夫，火災當時趴在地上利用微弱的空氣等候救援，消防隊員最後破窗救出。記者徐如宜／攝影

高雄市鹽埕區城中城大樓火災，釀成46死、41傷。城中城屋主陳先生說，昨天去醫院探視住在10樓的76歲姐夫，火災當時趴在地上利用微弱的空氣等候救援，消防隊員最後破窗救出；但向他租屋的其他兩個房客就沒有這麼幸運了，火災當時手機已無人接聽。

陳先生說，76歲姐夫一個人住在城中城大樓，得知被救出後，家人趕到醫院探視，姐夫敘述當時的驚險過程。原本一開門時看到濃煙，立刻就把門掩上，將毛巾沾水遮住口鼻，把身體壓低、趴在地上，就著微弱的空氣等待救援。

陳先生表示，當時若站起來一定超過1米，可能會被濃煙嗆昏，趴在地上微弱的空氣保持能生存。後來消防隊員在雲梯車拿手電筒照向姐夫，姐夫才站起來，消防隊員趕緊破窗救他出去。旁邊一對林家夫婦也是這樣脫困，門關上在房裡靜等求援獲救。

陳先生難過的說，另外住在10樓的54歲、59歲兩個房客就沒有這麼幸運，聽說打出求救電話時，得到的建議是到頂樓等待救援，可能在移動過程中被嗆傷而失去寶貴生命。

高雄城中城 火災

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