城中城居民找朋友逃過一劫 失業癌男想回去拿癌症治療藥

47歲尤先生昨天凌晨3點多從朋友家回到城中城大樓住處，看到一片火海，愣在當場。他沒有家人、沒有工作、沒有收入，現在連住處也沒有了，「我什麼都沒有，只有癌症，可以讓我回去拿藥嗎？」

高雄城中城大樓大火，造成46死、41傷。尤先生說，前天他去找朋友，順便打聽看有什麼臨時工可以做，昨天凌晨3點多回到城中城，看到大樓陷入火海。雖然幸運逃過一劫，他也沒有什麼喜悅，只是想著，以後日子要怎麼過？

尤先生說，半年前租了城中城7樓之38，前天才付了9月和10月的管理費共1000元。父母都過世了，他也沒有兄弟姊妹，原本在環保公司做計時鐘點工，疫情加上他的手腳不如其他人靈活，現在也沒工作了。5年前發現罹患肝癌，動過一次刀；他還有睡眠障礙，平常睡覺都會吃安眠藥，心想如果昨天凌晨火災時在家，那可能睡熟就走了，連逃都不會逃。

今天從安置旅館走出來，他說，反正就是孓然一身，只想有個睡覺的地方，看得很開。他還抱著一線希望，不知道自己的房間狀況怎樣？因為東西都還在房間裡。「可以回去拿藥嗎？」他說癌症的藥沒隨身帶，想回去拿。

住在9樓5的婦人前晚沒回城中城租屋處，也幸運逃過一劫。她想問問有沒有什麼社會救助。