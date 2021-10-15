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城中城居民找朋友逃過一劫 失業癌男想回去拿癌症治療藥

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
47歲尤先生回到城中城大樓住處，看到一片火海，愣在當場。他說自己沒有家人、沒有工作、沒有收入，現在連住處也沒有了，可以讓他回去拿癌藥嗎？記者徐如宜／攝影
47歲尤先生回到城中城大樓住處，看到一片火海，愣在當場。他說自己沒有家人、沒有工作、沒有收入，現在連住處也沒有了，可以讓他回去拿癌藥嗎？記者徐如宜／攝影

47歲尤先生昨天凌晨3點多從朋友家回到城中城大樓住處，看到一片火海，愣在當場。他沒有家人、沒有工作、沒有收入，現在連住處也沒有了，「我什麼都沒有，只有癌症，可以讓我回去拿藥嗎？」

高雄城中城大樓大火，造成46死、41傷。尤先生說，前天他去找朋友，順便打聽看有什麼臨時工可以做，昨天凌晨3點多回到城中城，看到大樓陷入火海。雖然幸運逃過一劫，他也沒有什麼喜悅，只是想著，以後日子要怎麼過？

尤先生說，半年前租了城中城7樓之38，前天才付了9月和10月的管理費共1000元。父母都過世了，他也沒有兄弟姊妹，原本在環保公司做計時鐘點工，疫情加上他的手腳不如其他人靈活，現在也沒工作了。5年前發現罹患肝癌，動過一次刀；他還有睡眠障礙，平常睡覺都會吃安眠藥，心想如果昨天凌晨火災時在家，那可能睡熟就走了，連逃都不會逃。

今天從安置旅館走出來，他說，反正就是孓然一身，只想有個睡覺的地方，看得很開。他還抱著一線希望，不知道自己的房間狀況怎樣？因為東西都還在房間裡。「可以回去拿藥嗎？」他說癌症的藥沒隨身帶，想回去拿。

住在9樓5的婦人前晚沒回城中城租屋處，也幸運逃過一劫。她想問問有沒有什麼社會救助。

58歲黃女士暫住在安置旅館，她獨居在城中城大樓10年，前天剛好去雲林，才逃過一劫。她在大樓有持分、樓下還有地，對於城中城大樓未來是要重建還是都更？她表示，如果政府要收回去，那就重建沒有關係，都更可能對屋主來說價位不高。

47歲尤先生回到城中城大樓住處，看到一片火海，愣在當場。他說自己沒有家人、沒有工作、沒有收入，現在連住處也沒有了，可以讓他回去拿癌藥嗎？記者徐如宜／攝影
47歲尤先生回到城中城大樓住處，看到一片火海，愣在當場。他說自己沒有家人、沒有工作、沒有收入，現在連住處也沒有了，可以讓他回去拿癌藥嗎？記者徐如宜／攝影
58歲黃女士暫住在安置旅館，她獨居在城中城大樓10年，前天剛好去雲林，才逃過一劫？記者徐如宜／攝影
58歲黃女士暫住在安置旅館，她獨居在城中城大樓10年，前天剛好去雲林，才逃過一劫？記者徐如宜／攝影

高雄城中城 火災

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