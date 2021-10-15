影／人命不可打折 黃偉哲：大樓不論年份一律採現行法規
鑑於高雄城中城大火造成重大死傷，台南市長黃偉哲今天上午巡視安平區住商混合型世華大樓消防安全設備，消防局也進行高樓搶救演練，黃偉哲再為大火死傷表達致哀及慰問之意，並引以為鑑，「人命不可打折」他說，對老舊大樓一律適用現行消防法規，採最嚴格標準外，無管委會者也會輔導成立，讓住戶負起應有公安責任，另不合格限期改善，未改善者將公布大樓名稱。
據消防局統計，台南市複合大樓消防列管家數50家，不合格有5家，均已開立限期改善通知單，並持續追蹤檢查直至改善為止。
黃偉哲說，這5家部分不合格，均已限期改善，若再未改善，將公布大樓名稱，市府有必要對住戶、有意承租戶及訪客等，提出警告。他也說，大樓沒有管理委員會也不能成為「三不管」，住戶不管，政府來管，由工務局輔導組成，讓住戶負起應有公安責任。
他表示，面對有違消防安全部分，可裁處6000至3萬元，市府將視相關法規，按日按次稽查，如可按日即按日連續裁罰，不然就按次連續裁罰，裁罰到改善為止。
「人命不可打折」黃偉哲說，面對人命，必須採取最高、嚴格的標準，即便是早期大樓也一律現行消防法規，至於沒有使用老舊大樓堆置雜物，有違法部分也會依法開罰，鑑於城中城大火，必須痛定思痛，深切檢討有無疏漏，或相關法則不足，現在都必須把破網補起來。
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