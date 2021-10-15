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城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

昔斥胡應下台今遇46死大火 陳其邁哽15秒後回：不迴避

城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄城中城大火至今帶走46條寶貴性命，各界愛心湧入。記者林伯東／攝影
高雄城中城大火至今帶走46條寶貴性命，各界愛心湧入。記者林伯東／攝影

高雄城中城14日凌晨大火，釀46死41傷，民間企業、社會大眾善心湧入，高雄市社會局今公布專款專戶，提供救助相關工作，每位傷者提高發放慰問金5萬元，罹難者20萬元。

社會局表示火災後立即啟動一對一社工關懷慰問機制，社工人員赴各醫院為慰問傷者、家屬，提供關懷陪伴。社會局也接獲許多善心民眾

詢問捐款事宜，今社會局公布捐款資訊，所有捐款將專款專用於受災民眾的重建、安置等善後工程上。

欲捐款民眾可採以下兩種方式：

（一）銀行匯款：

戶 名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

（二）郵局劃撥

戶 名：高雄市政府社會局

帳 號：42219427

二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。

三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐(電話:07-3373372)。

企業捐款部分，目前已有兆豐慈善基金會捐300萬、大雅廚具捐100萬元。

高雄城中城 火災

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