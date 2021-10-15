城中城大火／不忍員工無家可歸 霸氣老闆：我帶回家照顧
高雄城中城大樓火災釀46死41傷悲劇，逃過一劫的居民也面臨無家可歸窘境，高雄市政府安排旅館讓受災戶能入住，昨天一名60多歲男姓受災戶已入住，卻突然說要退房，理由是老闆要來接他，老闆隨後到場說「員工有難怎麼可以不管，我來帶回家照顧」。
高雄市觀光局表示，昨天第一時間入住的受災戶不多，有些人選擇依親，目前為止已有16名收災戶入住市府安排的安置旅館，有些是個人，也有夫妻檔。
最讓觀光局同仁難忘的是，有一名60多歲男姓昨天傍晚入住不久，突然來告知要退房，大家一陣錯愕，大家問他要去哪，他說「我老闆等等會來接我去他家住」，不久後老闆果然出現了，他告訴觀光局同仁「自己員工怎麼可以冷漠，員工我自己帶回家照顧就好」，讓觀光局同仁直呼感動，協助這名受災戶辦退房作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言