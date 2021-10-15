城中城大火／不忍員工無家可歸 霸氣老闆：我帶回家照顧

高雄城中城大樓火災釀46死41傷悲劇，逃過一劫的居民也面臨無家可歸窘境，高雄市政府安排旅館讓受災戶能入住，昨天一名60多歲男姓受災戶已入住，卻突然說要退房，理由是老闆要來接他，老闆隨後到場說「員工有難怎麼可以不管，我來帶回家照顧」。

高雄市觀光局表示，昨天第一時間入住的受災戶不多，有些人選擇依親，目前為止已有16名收災戶入住市府安排的安置旅館，有些是個人，也有夫妻檔。