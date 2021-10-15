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城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

昔斥胡應下台今遇46死大火 陳其邁哽15秒後回：不迴避

城中城46死大火 侯友宜將捐一月所得 助傷亡者撫平傷痛

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
高雄城中城大樓火災造成多人死傷，新北市長侯友宜受訪表示，他將捐出一個月所得。記者江婉儀／攝影
高雄城中城大樓火災造成多人死傷，新北市長侯友宜受訪表示，他將捐出一個月所得。記者江婉儀／攝影

高雄城中城大樓火災造成多人死傷，新北市長侯友宜受訪表示，他將捐出一個月所得，鼓勵企業界捐款到好日子愛心大平台，捐款所得將全數給傷亡者，另外新北市有專屬的整合型燒燙傷復健照護中心，願意全力協助在這場大火中受到燒燙傷的民眾後續醫療和復健、重建等。

侯友宜表示，城中城大火造成46人死亡、41人受傷，其中有一位新北市民受傷，已立即啟動社工關懷，他自己會帶動發起捐款，捐出一個月所得，也鼓勵企業界捐助好日子愛心大平台，捐款所得全數給高雄傷亡者，希望撫平他們的傷痛。另外新北市有專屬的整合型燒燙傷復健照護中心，願意全力協助在這場大火中受到燒燙傷的民眾後續醫療和復健、重建等。

在都市更新，侯友宜表示，這兩年多市府全力衝刺，包含危老加速重建，比以前多了2.5倍，但過程中難免有不順利，會有強制執行力，讓危險老舊建築物不因為少數人想法，造成公安問題跟無辜民眾受到傷害，昨天已啟動複合型高層大樓消安、公安及智慧演練檢視，30年以上的7棟建築都已經檢視完畢，有一部分消安、公安要改善，勒令管委會要改善，也有2棟沒有成立管委會，要求加強輔導、快速成立。

社會局長張錦麗表示，有意支援捐助高雄市城中城大火案受難者的民眾，可透過「好日子愛心大平台」社會救濟會報，帳號為027038002803(台灣銀行板橋分行，請註明「高雄城中城大火案」）。新北市在匯集善款後，將全部交由高雄市政府統籌運用。

高雄城中城 火災

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