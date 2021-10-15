影／只差1分鐘！7旬獨居老婦逃出泣訴：好多人都不在了

高雄鹽埕區城中城惡火奪走46條人命，市府在雄旺237旅店設安置旅館，由社會局與觀光局人員進駐。70歲獨居婦人蔡秀子今天驚魂甫定說，已在城中城大樓8樓之18住了15年。談到火災發生時，淺眠的她正在睡覺，恍惚間聽到有人大喊：「城中城火燒！緊走！」她披了一件衣裳就奪門而出。

蔡秀子按了電梯，電梯門一打開，看到9樓13的住戶，大家都嚇得半死快逃。到一樓，不到1分鐘，啪的一聲，停電四周全暗，走道只有緊急照明，有看到火勢。摸著牆壁踉踉蹌蹌逃出去。到對面馬路往後一看，哇，哪會按呢？火這麼大！

到市府提供的安置旅館後，蔡秀子一夜不能成眠，一些鄰居朋友被煙嗆到都「回去」了，想到大家平時的相處，她非常傷心。「就差那一分鐘！」她說，老了跑不動，所以才搭了電梯，和逃災的鄰居才剛步出電梯門沒幾秒，就停電了，如果停電時被困在電梯裡，那今天也不能站在這裡了。