追城中城大樓起火真相 檢察官今早帶隊履勘火場　

高雄鹽埕區城中城大樓失火釀46死41傷，起火點疑為一樓骨董茶具行後方的小套房，當時在屋內的黃姓婦人，被懷疑涉有重嫌，檢警在屋內找到香爐、鐵罐等證物，今早雄檢主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程上午9時40分許抵達現場履勘，洪表示，火場已完成鑑識，為求慎重再到現場勘驗，全力還原真相。

檢警調查，52的歲的黃婦與男友郭男，寄居在大樓一樓骨董店後方的小套房，昨天凌晨兩人疑似發生爭執，郭男負氣騎機車離去後，黃婦和友人繼續飲酒，並燒檀香驅蚊；但黃婦疑似將餘燼亂扔，不排除火災就是從此往上竄燒，最終釀成高雄史上最嚴重的火災。

事發後檢警迅速傳亂多名目擊證人、黃女、郭男釐清案情，黃一度坦承有將香灰、鐵罐等物包裹丟入垃圾筒，但因為大火傷亡嚴重，她說詞反覆又一度改口，稱沒有丟入垃圾筒，警方昨晚在茶具行內，翻找出鐵罐、香爐等關鍵證物，今早雄檢傳黃婦、郭男兩人複訊。

今天上午，雄檢主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程也到火場履勘，洪瑞芬表示，今天單純勘驗現場，了解現場狀況；媒體詢問「火災是打翻沉香引起嗎？」、「會對市府究責嗎？」洪瑞芬說，，案件偵辦部分，檢警已積極搜集相關證據，希望能夠及早還原真相、釐清案情。