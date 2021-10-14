北市清查老舊複合式高樓 12棟建物將搶救演練

高雄「城中城」大火釀多人死傷。台北市消防局今晚說，為避免類似災害，已針對老舊複合使用及用途特別複雜的建物進行全面檢查，明起將擇12處高風險建物辦理消防搶救演練。

消防局今晚發布新聞稿表示，高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨發生大火，造成多人死傷，現場仍持續搜救中。為避免類似災害發生，台北市政府已針對11樓以上的老舊複合用途大樓或管理型態複雜高風險建築物全面清查。

同時，明天起將針對市內選定12處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，讓消防人員能充分瞭解建物內部結構、用途、特性及救災動線、車輛部署等。

此外，會持續針對高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練，包含雲梯車救助、高樓層通風排煙等訓練，以強化整體救災效能與安全。

消防局指出，台北市高樓建築物為全國之冠，加上都市發展較早，老舊且複合使用的建築物眾多，經盤點適用早期法規老舊複合用途甲類建築物計有124棟，另其他複合用途的老舊建築物有176棟。

消防局說，上述建築物平時都依消防法定期辦理消防安全設備檢修申報，消防局均派員進行檢查，檢查過程中若發現逃生通道堵塞，防火門、安全梯堵塞及防火區劃破壞或拆除等違規情事，會立即通報台北市都發局建管理處處理。