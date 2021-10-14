快訊

第11輪BNT首劑再加開！限額11.2萬人15日開搶 這類民眾可預約

高雄史上最多死火災 消防局長曝城中城惡火「5致命關鍵」

北市清查老舊複合式高樓 12棟建物將搶救演練

中央社 / 台北14日電

高雄「城中城」大火釀多人死傷。台北市消防局今晚說，為避免類似災害，已針對老舊複合使用及用途特別複雜的建物進行全面檢查，明起將擇12處高風險建物辦理消防搶救演練。

消防局今晚發布新聞稿表示，高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨發生大火，造成多人死傷，現場仍持續搜救中。為避免類似災害發生，台北市政府已針對11樓以上的老舊複合用途大樓或管理型態複雜高風險建築物全面清查。

同時，明天起將針對市內選定12處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，讓消防人員能充分瞭解建物內部結構、用途、特性及救災動線、車輛部署等。

此外，會持續針對高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練，包含雲梯車救助、高樓層通風排煙等訓練，以強化整體救災效能與安全。

消防局指出，台北市高樓建築物為全國之冠，加上都市發展較早，老舊且複合使用的建築物眾多，經盤點適用早期法規老舊複合用途甲類建築物計有124棟，另其他複合用途的老舊建築物有176棟。

消防局說，上述建築物平時都依消防法定期辦理消防安全設備檢修申報，消防局均派員進行檢查，檢查過程中若發現逃生通道堵塞，防火門、安全梯堵塞及防火區劃破壞或拆除等違規情事，會立即通報台北市都發局建管理處處理。

高雄城中城 火災

延伸閱讀

火場形同火爐...城中城惡災奪46條人命 消防揭5項致命關鍵

城中城大火傷亡慘重 北市全面清查300棟老舊複合式建物

城中城大火 北市消：高風險場所加強搶救演練

高雄城中城大火46死 新北今起稽查複合式老舊高層建築

相關新聞

城中城大火調查突破！疑檀香餘燼亂扔釀46死 買醉婦涉重嫌

釀成46死41傷的城中城大火，讓高雄今天瀰漫在一股低氣壓中，究竟起火真相為何，高雄市消防局火調人員不放過任何蛛絲馬跡，起...

高雄史上最多死火災 消防局長曝城中城惡火5致命關鍵

高雄鹽埕區城中城大樓火災釀46死、41傷悲劇，是高雄有史以來死亡人數最多火災，罹難者平均年齡62歲，為何傷亡如此慘重，一...

陳其邁率三副市長道歉 要組「行政調查小組」進行檢討

高雄城中城大樓火警造成重大傷亡，高雄市長陳其邁今晚率三位副市長等人鞠躬致歉。他表示，責成相關單位進行醫療照顧、生活安置與...

房市專家點名5種易失火不能住的房子 「都是人命，怎可輕賤」

高雄市鹽埕區城中城大樓今（14）日凌晨發生嚴重大火，造成46人死亡、41人受傷，由於這棟城中城大樓是住商混合型大樓，屋齡有40年，災情發生後引起各界對於老屋安全性問題的重視，房市專家Sway就在臉書點出5種容易失火而且不能住的房子，引起網友熱烈討論。

高雄城中城火警釀46死 仍有27具遺體待家屬指認

高雄鹽埕城中城大火造成46人死亡、41傷；遺體已陸續送往市立殯儀館，已有19具遺體由家屬指認，仍有27具遺體等待家屬出面...

高雄城中城大火 高市工務局查勘無倒塌風險

高雄市鹽埕區城中城大樓火警，警消晚間6時許完成受困住戶救援後，高雄市工務局也偕同土木技師公會、結構技師公會及建築師公會初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。