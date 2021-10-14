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城中城大火傳男女爭吵釀災 證人身分約談後請回

中央社 / 高雄14日電
高雄鹽埕區府北路「城中城」大樓今（14日）凌晨發生大火，奪走46條人命。記者劉學聖／攝影
高雄鹽埕區府北路「城中城」大樓今（14日）凌晨發生大火，奪走46條人命。記者劉學聖／攝影

高雄「城中城」社區大火釀46人死亡，高雄市長陳其邁說，事故不排除有人為因素。針對火警疑與租客、女性友人爭吵有關傳聞，警方以證人身分約談這對男女等4人，詢問後已請回。

高雄市鹽埕區「城中城」社區今天凌晨大火，警消在火警後調閱附近監視器畫面發現有可疑人影在起火前經過現場。陳其邁在接受媒體聯訪時表示，事故不排除有人為因素。

對此，高雄市政府警察局長黃明昭下午接受媒體訪問時指出，警方已請包括住戶、目擊者等4人說明案情，但尚未釐清火警是否與人為縱火有關及起火原因。

針對外傳現場一名男子凌晨疑與女性友人爭執騎機車離去後沒多久就起火，對此，鹽埕警分局人員告訴中央社記者，這些都是現場媒體詢問附近民眾的傳言，目前約談的4人都是以證人身分被請到警局釐清案情。

鹽埕警分局人員表示，這4人分別是居住在「城中城」9樓的一名運將，也就是被監視器拍到的，但已排除運將與火災有關；另還有1樓二手電器行老闆、1樓男性租客及其女性友人。4人在詢問後，皆已請回。

屋齡已40年的高雄市鹽埕區「城中城」大樓今天凌晨近3時發生火警，火舌從1樓向上竄燒，消防人員共救出87人，其中41人輕重傷，46人死亡。

高雄城中城 火災

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