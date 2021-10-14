火場形同火爐...城中城惡災奪46條人命 消防揭5項致命關鍵

高雄城中城凌晨大火，造成46死、41輕重傷。高雄市消防局長李清秀表示，主要有5項致命關鍵造成，包括發生在凌晨、住戶多弱勢長輩、低樓層玻璃帷幕、梯間堆滿雜物、原商業使用樓層建材裝潢不符合防焰消防標準。

高雄市鹽埕區城中城大樓大火造成至少46人死亡、41人輕重傷，警消初步判斷起火點在1樓，火勢從1到6樓往上延燒。

李清秀接受中央社記者訪問表示，此次城中城火警罹難者，多為濃煙嗆傷所致，但會造成如此嚴重傷亡，主要歸納有5項致命關鍵，包括火警發生在凌晨2時多，大樓住戶幾乎都已熟睡，來不及應變逃生。

此外，大樓內住戶多是較弱勢的長輩，也導致在火警發生時，他們逃生能力較差；這棟大樓1到6樓原為商業使用，以玻璃帷幕為主要建材，火災發生時高溫，以致燃燒更快，導致火勢迅速竄升至高樓層。

另大樓的梯間又堆滿陳年雜物，以致逃生不便；本來是住商混合，但民國91年後，就不再有商業使用，裡面堆置物、建材、裝潢也不符合防焰和消防標準，燃燒起來後，玻璃帷幕與挑高，讓火場形同火爐。

高雄市社會局則發新聞稿表示，會全力提供傷患、罹難者家屬必要協助，社會局已在前進指揮所、12家醫院及殯葬處等處派約100名社工在場服務。

陳其邁晚間在市府說明記者會也提到，城中城1到6樓原本是商業使用，後來不再有商業使用後，主要剩下7樓以上住宅；但1到6樓閒置後，堆積了一些易燃物，也是導致傷亡慘重原因之一。

陳其邁說，未來針對沒有管委會的老舊大樓，會強化監督力道。被問到對於城中城後續是否修繕或都更、危老重建？陳其邁說，結構技師等3公會已進場勘查鑑定，市府會根據建物體檢的鑑定結果處理。

陳其邁也說，盼未來解決老舊建物在法規上的管理問題，同時賦予建物管理更多公權力介入空間，以便處理老舊建物相關改建或都市更新等程序。